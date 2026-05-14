Максим Ликсутов сообщил о запуске сервиса автоматической оплаты проезда на основе распознавания номеров на концессионных дорогах

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о внедрении сервиса автоматической оплаты проезда на основе распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Его запустили на построенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах — проспекте Багратиона и Северном обходе Одинцова. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что в апреле этого года оператор трасс начал использовать решение, позволяющее закрепить номер автотранспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Затем списания происходят автоматически, без участия водителя.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица последовательно повышает качество дорожной инфраструктуры и развивает современные цифровые решения для автомобилистов. Один из примеров — внедрение на проспекте Багратиона и Северном обходе Одинцова автоматической оплаты проезда по государственным регистрационным знакам», - отметил заммэра.

Он пояснил, что в основе сервиса — технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие точность распознавания номеров и корректность начислений.

Как сообщил Ликсутов, услуга уже доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В перспективе сервисом смогут пользоваться и физические лица.

Новинка работает в режиме бесконтактного проезда. При этом система распознает номер автомобиля и начисляет плату. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что реализация крупных инфраструктурных проектов в формате государственно-частного партнерства дает возможность городу обеспечить последовательное развитие инфраструктуры.

«Проспект Багратиона стал важной частью этой работы: он улучшил транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона жителей Москвы и Московской области и позволил перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на ключевые магистрали города», - подчеркнул столичный министр.

Он добавил, что в проект было инвестировано 68 миллиардов рублей. Благодаря концессии уменьшились бюджетные расходы, обеспечено применение современных технологических решений и ввод магистрали в сжатые сроки.

Директор АО «Новое качество дорог» Вячеслав Некрасов уточнил, что технология распознавания ГРЗ переводит процесс оплаты в полностью автоматический режим, исключая какие-либо дополнительные действия со стороны водителя.