Владислав Овчинский: Новый квартал в Покровском-Стрешневе узнают по зеленым террасам

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Новый жилой квартал в районе Покровское-Стрешнево обещает стать одной из самых красочных точек СЗАО. Причина — не только панорамные окна, но и зелень на крышах. Причем не просто газоны, а полноценные террасы с цветами и кустами. На Тушинской улице возведут третий урбан-блок крупного проекта «СИТИДЗЕН». Туда войдут четыре дома от 4 до 56 этажей, стоящие на общем фундаменте. Главная фишка: на всех общедоступных высотных площадках высадят растения.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, архитектурное решение уже согласовали. По его словам, особенно повезло жильцам 26-этажного корпуса — для них организуют зону отдыха прямо на кровле с цветниками и кустарниками.

«Принципы биофильной архитектуры отвечают фундаментальной потребности человека в общении с природой, буквально не выходя из дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Высотные террасы украсит девичий виноград. Выбор пал на него не случайно: он выдерживает наши зимы, глубокое промерзание почвы в контейнерах и не требует укутывания.

Что касается архитектуры, фасады будут полностью стеклянными (витражная система и стемалитные панели). Каждая башня напоминает огромное кашпо, которое сужается к низу. Именно там, у основания, расположат квартиры с видовыми террасами. Формы «горшков» подчеркнут горизонтальные ламели с подсветкой.

Масштабное обновление СЗАО продолжается: в программу реновации в районе Покровское-Стрешнево вошло 48 старых домов, жители которых переедут в новостройки. В частности, на улице Циолковского сейчас возводят новостройку на 168 квартир жилой площадью более 10 тысяч квадратных метров.