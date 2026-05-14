Владимир Ефимов: В Коммунарке построят пешеходный мост

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

О том, что в столице разработают проект планировки территории (ППТ) для строительства еще одного пешеходного моста, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Переправу проложат через Ивановский пруд в Коммунарке. Такое решение уже принято городом.

«Мост протяженностью 52 метра свяжет жилой квартал с будущим образовательным комплексом на улице Александры Монаховой, обеспечив комфортный переход к учебному заведению. Площадь подготовки ППТ составляет 0,34 гектара», - отметил заммэра.

Он добавил, что в дальнейшем прилегающую территорию благоустроят.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, современное освещение и озеленение, чтобы жителям было приятно и безопасно гулять у воды.

Благодаря новой переправе инфраструктура района будет дополнительно связана между собой. Местным жителям будет комфортнее добираться от дома до школы или проводить свое свободное время. За реализацию проекта полностью отвечает инвестор.

В Департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что важным является развитие каждого района как части единой, удобной и безопасной городской среды. Мост позволит горожанам из соседнего с ним жилого комплекса в Коммунарке пройти к расположенному рядом образовательному комплексу. А еще мост войдет в прогулочный маршрут. Здесь жители смогут проводить время с детьми и отдыхать около воды. В результате создания комфортной городской среды новые кварталы столицы превращаются из места проживания в уютные районы для семей.