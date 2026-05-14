Иностранец похитил дорогие часы из сумки студента в центре Москвы

Полицейские задержали похитителя дорогих часов в центре Москвы. Об этом инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Кража произошла на Никольской улице. Установлено, что 31-летний иностранец, находясь в помещении, заметил на вешалке спортивную сумку 20-летнего студента. Он решил открыть ее и посмотреть, что находится внутри. В результате мужчина похитил из сумки пачку сигарет и наручные часы стоимостью более 700 000 рублей.

Известно, что задержанный временно проживал в московском хостеле. Похищенные часы изъяты и в скором времени вернутся к владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей.

