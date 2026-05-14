Росгвардейцы задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Москве.

Росгвардейцы задержали 19-летнего иностранца на юго-востоке Москвы. Он подозревается в распространении наркотиков. Об этом журналистам KP.RU сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Подозрительного гражданина правоохранители обнаружили во время патрулирования улицы Зеленодольской. При виде силовиков неизвестный попытался скрыться, однако был остановлен для проверки документов. В ходе беседы с росгвардейцами 19-летний гражданин одной из стран СНГ признался, что при себе у него есть запрещенка.

Мужчину задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у него изъято свыше 90 свертков с неустановленным веществом. Задержанного передали в руки полиции. Экспертиза подтвердила, что изъятые свертки весом 140 граммов содержат мефедрон.

