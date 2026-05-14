Посетители акции «Ночь в музее» в Москве получат специальные ИИ-кулоны.

В субботу, 16 мая, в Москве состоится акция «Ночь в музее», организованная столичным Депкультом. В музейных залах появятся подсказки нейросети, которая расскажет интересные факты об экспонатах, а для гостей выпущено несколько тысяч ИИ-кулонов. Последние можно будет получить в Музее Москвы, Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко и Государственном музее А.С. Пушкина.

При помощи ИИ-кулона посетители акции смогут узнать обо всех ИИ-возможностях, доступных в эту ночь. Для этого кулон нужно будет просто приложить к телефону. Кроме того, на 12 музейных площадках Москвы рядом с экспонатами будут размещены Qr-коды, которые расскажут много нового и интересного о выставочных объектах.

Любой экспонат из музейных коллекций можно будет изучить и через готовые запросы нейросети. С ее помощью посетители, к примеру, смогут увидеть связь исторического объекта с современностью или понять замысел автора картины.