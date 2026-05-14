Владимир Петраков рассказал о работающих в Москве свыше 60 производителях детских товаров

На Конгрессе индустрии детских товаров заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков рассказал о созданной в столице развитой и эффективной промышленной экосистеме по производству товаров для детей. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города, столичные компании производят самые разные товары — от игрушек и одежды до специализированного питания и образовательных наборов.

«В Москве сегодня работает свыше 60 предприятий, которые выпускают практически все, что нужно ребенку с самого рождения. Это игрушки и развивающие наборы, школьная и спортивная форма, обувь, книги, канцелярия, музыкальные инструменты, товары для творчества и, конечно, полноценные линейки детского питания», - отметил замруководителя Департамента в своем выступлении во время стратегической дискуссии «Регионы роста: стандарты инфраструктуры детства — масштабирование и индустриальная кооперация».

Он напомнил о действующих для поддержки производителей более чем 20 мерах. Сюда входят компенсация процентов по инвестиционным кредитам и налоговые преференции, доступные бизнесу благодаря специальным статусам.

А еще город реализует контракт с гарантией сбыта на поставку детского питания для молочно-раздаточных пунктов. В частности, молока, соков, фруктовых, овощных, мясных и мясо-растительных пюре, каш, творога, кефира и сухих смесей.

Выступая в рамках дискуссии, Петраков назвал одним из ключевых инструментов сферы детских товаров утвержденную межведомственную «дорожную карту».

Она определяет вектор движения отрасли и объединяет усилия нескольких органов исполнительной власти Москвы по развитию городской индустрии детских товаров.

Как рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, столичные детские бренды демонстрируют сегодня позитивный рост.

«Следующий шаг столицы, который синхронизирует поддержку московских производителей с закупками для учреждений образования и культуры — это практический кейс для использования в других регионах, стремящихся к увеличению производства товаров для детей на своих территориях», — уточнила президент Ассоциации.

Во время дискуссии также обсудили, как синхронизировать меры социальной поддержки семей с развитием отечественной промышленности. При этом рассмотрели успешные региональные практики формирования госзаказа и стимулирования спроса на российские товары.

В рамках экспозиции на площадке Конгресса столичные предприятия отрасли представили свои разработки и продукцию.