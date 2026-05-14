Интервалы движения увеличены на красной ветке Мосметро из-за человека на путях

В четверг, 14 мая, на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метров временно увеличены интервалы движения. Как сообщает представитель Дептранса Москвы, на пути красной ветки упал человек.

«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», - говорится в сообщении.

На место уже прибыли специалисты. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что пассажир остался жив после падения на пути. Им уже занимаются медики.

Как KP.RU писал ранее, локальные перекрытия дорожного движения проводятся в центре Москвы. Водителям на личных авто советуют пересесть на общественный транспорт, а именно метро, из-за перекрытия улиц.