МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и шквалистом ветре

Во второй половине дня в четверг, 14 мая, с сохранением до 21:00 в Москве ожидается гроза вместе с дождем, а также прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 14 мая в г. Москве местами ожидается гроза с дождём. При грозе усиление ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Водителей спасатели просят парковаться в безопасных местах; москвичей и гостей столицы на улице обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты; не оставлять детей без присмотра; быть внимательными у пешеходных переходов. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, во второй половине дня 14 мая в центре Москвы проводятся локальные перекрытия дорожного движения. Водителям на личных авто лучше заложить как можно больше времени на дорогу или же пересесть на общественный транспорт, а именно на метро.