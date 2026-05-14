НовостиОбщество14 мая 2026 13:14

Тимати призвал бизнес создавать новые креативные форматы вместе с Москвой

Каток, расположенный в парке «Красная Пресня» в Москве, превратился в точку притяжения минувшей зимой
Елизавета БУБНОВА
Тимати призвал бизнес создавать новые креативные форматы вместе с Москвой. Фото: АНО «Развитие парков»

Российский рэпер Тимати призвал бизнес создавать новые креативные форматы вместе с Москвой. Так, к примеру, каток, расположенный в парке «Красная Пресня», превратился в точку притяжения, а коллаборация Тимура Юнусова (Тимати) и обеспечила особую атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Развитие парков».

«Я сам обожаю коньки и считаю катки лучшим зимним занятием для горожан, поэтому делаем всe с любовью, душой и азартом. Городу нужна новая точка притяжения – место, где можно по настоящему отдохнуть. Быстрый сервис, достойное оборудование, вкусная еда – и все это в самом центре Москвы», – поделился артист.

Созданный в столичном парке каток задумывался не просто как ледовая площадка, а как небольшой парк развлечений. За минувшую зиму пространство посетило более 20 000 гостей. Визитной карточкой этого места стал нон-стоп саундтрек, а диджей-сеты звучали на площадке в режиме непрерывной сессии.