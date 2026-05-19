Мария Багреева: С начала года в Москве зарегистрировалось 79 тысяч новых самозанятых

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о росте числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 апреля 2026 года.

«Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития. Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от IT-услуг и рекламы до транспортной логистики. В первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход», - отметила заммэра, уточнив, что в результате их общее число на 1 апреля превысило 2,34 миллиона.

Это 14 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.

Как сообщила Багреева, рост количества самозанятых подтверждает увеличение предпринимательской активности среди жителей столицы. При этом он способствует повышению конкурентности экономики города.

Налог на профессиональный доход выбирают те, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Среди его преимуществ - простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах. Еще один плюс - возможность обойтись без налоговой отчетности и использования кассовой техники. Чаще всего самозанятые, указавшие свой вид деятельности при регистрации, работают в пассажирских и грузовых перевозках, доставке, рекламе и маркетинге, а также сдают квартиры в аренду.

С января по март этого года клиенты получили от плательщиков налога на профессиональный доход в столице 58,2 миллиона чеков. В среднем сумма чека на конец марта достигла 2857 рублей.

За первый квартал 2026 года перечисления самозанятых в столичный бюджет составили более 5 миллиардов рублей. Это почти на шесть процентов больше, чем за те же месяцы 2025 года. За время действия налогового режима в бюджет города поступило около 65 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Для поддержки предпринимателей, планирующих свое развитие, город предлагает разные программы. Например, в центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» максимум за три месяца можно получить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. У центра есть своя площадка практического обучения в Печатниках. Помощь оказывают и во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке. Здесь желающим доступна комплексная система поддержки предпринимателей.

