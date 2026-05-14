По факту гибели собак в Красногорске проводится проверка

Полиция Красногорска проводит проверку по факту гибели собак. С соответствующими обращениями к правоохранителям обратились местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, у одного из домов в микрорайоне Павшино кто-то разбрасывает неизвестные вещества, от которых впоследствии гибнут животные. Полицейские уже проверяют данную информацию.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - подчеркивают представители ведомства.

