Летний кинотеатр открывается на Северном речном вокзале

В столице на Северном речном вокзале готовится к открытию кинозал на открытом воздухе. Площадка начнёт работу в рамках городского проекта «Лето в Москве». Зрителям предложат дневные и вечерние показы, включающие признанную классику российского и мирового кино, а также современные ленты.

«Северный речной вокзал — не только один из главных транспортных объектов столицы, но и масштабное городское культурное пространство. Только за последние 3 года провели здесь свыше 1,2 тыс. мероприятий и фестивалей, которые посетили более 7,9 млн человек. Совсем скоро здесь вновь откроется летний кинотеатр, который будет работать до конца сентября. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Продолжаем развивать речные вокзалы столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа кинопоказов в этом году подготовлена при участии платформы «Кинопоиск». Первый сеанс нового сезона запланирован на 15 мая. Расписание: с четверга по воскресенье. Вход свободный, но количество мест на каждом сеансе ограничено — требуется предварительная регистрация на официальном сайте.

Кинотеатр называется «Кинопорт». Тематические подборки фильмов позволят зрителям познакомиться с фантастическими вселенными, космическими сюжетами, знаменитыми спортивными аренами, литературными классическими произведениями, ностальгическими лентами о детстве и новыми работами авторов авторского кино.

Вместимость зала — на 120 гостей. Для зрителей подготовлены мягкие подушки. Летний кинотеатр будет принимать посетителей до конца сентября.