Заммэра Ракова: В МГПУ 20 и 23 мая пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

Московский городской педагогический университет (МГПУ) проведет день открытых дверей для абитуриентов. Мероприятие для иногородних абитуриентов и их родителей состоится 20 мая в онлайн формате. Для участия обязательна предварительная регистрация на сайте. А 23 мая в вуз смогут прийти все желающие. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об этом подробнее.

«МГПУ сегодня становится ключевой площадкой подготовки высококвалифицированных педагогов для столичной системы образования. Это не просто изменение образовательной модели, а создание полноценной профессиональной траектории для будущего специалиста: с качественной предметной подготовкой, большим количеством практики, освоением цифровых компетенций и гарантированным трудоустройством», - отметила Ракова.

По ее словам, город стремится к тому, чтобы выпускники приходили в школу уверенными, сильными и мотивированными учителями нового поколения, готовыми работать с детьми в условиях современной образовательной среды.

Как сообщила заммэра, в этом году университет расширяет возможности для абитуриентов.

«Впервые будет открыт целевой набор, который обеспечит бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата и базового высшего образования выделено 1 150 бюджетных мест, около 60% из них — целевые, остальные будут распределены по общему конкурсу», - сообщила Ракова.

День открытых дверей в очном формате состоится в корпусе МГПУ (М. Казенный пер., д. 5Б). С 11:00 до 15:00 абитуриенты и их родители смогут познакомиться поближе с вузом, встретиться с преподавателями, пообщаться с персональными карьерными консультантами и определиться с направлением обучения.

На ярмарке студенческих организаций те, кто уже учится в вузе, расскажут о своем распорядке дня, жизни вуза, внеучебных проектах и действующих сообществах. Каждые полчаса на площадке будут проводиться для гостей активности, встречи и презентации.

Регистрация на день открытых дверей - на сайте. С вопросами можно обратиться по телефону кол-центра МГПУ: +7 495 045-04-50.

Напомним, первый день открытых дверей МГПУ в 2026 году прошел 18 апреля. Его посетили более 2 тысяч гостей.

