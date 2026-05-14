Дождь, гроза и град прогнозируются в Москве 15 мая

С 03:00 пятницы, 15 мая, и до конца суток в Москве местами прогнозируются сильный дождь, ливень, гроза и даже град. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице, при грозе ожидается также усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим водителей просят быть аккуратными за рулем, парковаться только в безопасных местах и быть особо внимательными рядом с пешеходными переходами. Москвичей и гостей столицы просят обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не оставлять детей без присмотра. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, в Москве с 18 по 20 мая ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра России.

