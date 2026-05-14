Собянин: Реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить в этом году

Мэр города Сергей Собянин, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели Московский ипподром во время реставрации. Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Реконструкция Московского ипподрома близится к завершению, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города уточнил, что исторический объект на Беговой улице распахнет свои двери уже в сентябре: в честь Дня города здесь проведут большой праздник для москвичей и гостей столицы.

«Реконструкция Центрального московского ипподрома выходит на финишную прямую. Заканчиваем работы по беговой, скаковой дорожкам, по конкуру, конюшне. И конечно, жемчужина ипподрома — это историческое здание, в котором не только проводится реставрация, оно будет приспособлено для современного использования. Все работы идут в плановом порядке, так что, я надеюсь, ко Дню города мы здесь сделаем праздник и для жителей, и для конников», - рассказал Сергей Собянин во время осмотра ипподрома.

Вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут мэр Москвы 14 мая проверил ход строительных работ. Дмитрий Патрушев напомнил, что реконструкция стартовала в 2024 году, и сегодня масштабные работы близки к финалу. После модернизации столичный ипподром станет одним из самых современных в мире, на нем можно будет устраивать международные состязания.

«Открытие обновленного Центрального московского ипподрома станет мощным импульсом для развития отечественного призового коневодства. Очень важно, что здесь будут проверять и спортивное качество лошадей, в том числе проводить международные соревнования. Такого уровня ипподрома в Российской Федерации еще никогда не было», - подчеркнул вице-премьер России.

Оксана Лут отметила, что на ипподроме планируется проводить испытания, необходимые для поддержания селекционно-генетического потенциала отечественного спортивного и призового коневодства. По ее словам, сегодня эта работа в России не ведется.

Проект комплексной реконструкции исторического объекта был разработан правительством столицы совместно с Министерством сельского хозяйства России. После открытия московский ипподром станет уникальным спортивным и досуговым центром.

По плану, в ближайшие месяцы будет закончена реставрация исторического главного корпуса. Завершится строительство новых конюшен и современной зоны состязаний.

«Основная зрительная трибуна вместит до двух тысяч человек. Обновленная зона состязаний будет соответствовать лучшим международным стандартам проведения конных соревнований», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

После открытия ипподрома для желающих делать ставки на забегах вновь заработает тотализатор. Кроме того, реставраторы восстановили старинный ресторан – он снова откроется для посетителей. Рядом разместится музей истории Центрального московского ипподрома.

Важной частью проекта является создание современного конного двора. В него войдут конюшни для беговых и скаковых лошадей, а также конноспортивный комплекс с четырьмя манежами и трибунами (он будет построен после реконструкции исторических сооружений на средства частных инвестиций), ветеринарный блок и манеж для лечебной верховой езды.