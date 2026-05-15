Владимир Ефимов: В современные дома по реновации в Люблине заселились более 4,5 тысячи семей

Подробнее о переезде участников реновации в новые квартиры на юго-востоке столицы рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первое переселение в Люблине началось в 2021 году. Тогда участникам программы реновации были предложены квартиры в новых домах, расположенных на Люблинской и Краснодонской улицах. Сейчас под заселение передано 20 новых жилых комплексов. В них уже отпраздновали новоселье более четырех с половиной тысяч семей», - отметил заммэра.

Он уточнил, что всего по программе реновации в районе Люблино планируется расселить 152 старых дома.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, это позволит обеспечить новым жильем около 30 тысяч москвичей.

С вопросами по поводу переселения участники программы могут обратиться в Центр информирования. Удобно, что он работает на первом этаже нового дома. Кроме того, желающие могут оформить заявку на услуги, касающиеся переезда, через суперсервис «Переезд по программе реновации».

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в новых жилых комплексах в Люблине в целом находится более 5,5 тысячи квартир. В каждой из них выполнена улучшенная отделка. В совокупности их площадь составляет более 328 тысяч квадратных метров.

Новые дома оснащены лифтами, комнатами для консьержей, отдельным местом для хранения колясок и велосипедов. По заявке переселенцам выделяются от города бесплатная машина и грузчики. Из тех, кто уже переехал, услугу «Помощь в переезде» для перевозки вещей получили более 3,6 тысячи семей.

О сданной новостройке по реновации в Алексеевском районе столицы ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. А по ссылке собраны подробности о квартирах и домах для участников программы. Напомним, в ней участвуют около миллиона человек. В результате в столице предстоит расселить 5176 устаревших домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять намеченные по реновации планы.