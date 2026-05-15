В Москве легковушка перевернулась на глазах у прохожих

На Варшавском шоссе в столице случилась авария, в результате которой легковой автомобиль перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 39. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте аварии работают все оперативные службы города. Движение транспорта в сторону центра затруднено, пробка растянулась на 2,3 километра. Автомобилистов призывают заранее выбирать пути объезда.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о возможных пострадавших уточняется