Синоптик Тишковец пообещал в Москве июльское тепло на выходных

На предстоящие выходные, 16 и 17 мая, в Москву придет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатическим нормам июня и июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При переменной облачности ожидается преимущественно солнечная погода. Значимых осадков не прогнозируется, лишь в вечерние часы воскресенья в небе кое-где могут появиться кучево-дождевые облака, которые вероятно перейдут в грозовое состояние. Ночью температура составит плюс 10–15 градусов, а днем — плюс 20–25.

Тишковец добавил, что на следующей неделе москвичей ждут еще более знойные дни. В ночные и предутренние часы столбики термометров покажут плюс 14–17, а в середине дня воздух будет разогреваться до 26–29 градусов тепла. Это на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже на 4–5 градусов теплее, чем обычно бывает в середине лета. По словам метеоролога, такая погода является типичным для Средней Азии континентальным субтропическим теплом.