Владислав Овчинский: «Ночь в музее» превратит павильон «Макет Москвы» в выставочный зал

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

16 мая в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ стартует необычный проект в рамках акции «Ночь в музее». Там откроется фотовыставка «Архитектура музеев». Экспозиция построена на контрасте: на снимках — реальные здания в городской среде, а рядом, на знаменитом макете столицы, — их точные миниатюрные копии. Посетители смогут не просто полюбоваться изображениями, а узнать, к какой эпохе относится то или иное строение, кто его проектировал и в каком архитектурном стиле работал мастер. Авторы проекта уверены: такой формат позволяет взглянуть на Москву не только как на шумный мегаполис, но и как на живой учебник истории, где у каждого здания есть свой характер и своя ценность.

Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, отметил: «Павильон “Макет Москвы” помогает жителям и гостям столицы узнавать город через архитектуру, историю и культуру. Новая выставка позволит посетителям обратить внимание на детали музейных зданий, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными. Мы стараемся делать такие проекты понятными и интересными для людей разного возраста».

Сочетание фотографий, объемного макета и познавательных программ помогает по-новому воспринимать архитектурное наследие и лучше понимать логику развития города, отмечается в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики.

Там же, 16 мая, пройдут лекции под общим названием «Народы России».

Ранее Владислав Овчинский заявил, что Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России.

Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья.