Шесть человек задержали по делу о мошенничестве с маткапиталом в Москве

Сотрудники полиции задержали группу из шести человек, подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Злоумышленники предлагали родителям незаконно обналичивать государственные выплаты под видом образовательных услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, деятельность преступной группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа. Предварительно установлено, что криминальную схему организовал ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он находил безработных граждан с финансовыми проблемами и регистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей. Номинальные руководители передали управление бизнесом лидерам группы, получая за это денежное вознаграждение.

Злоумышленники создали сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных коммерсантов аферисты заключали с заказчиками фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что давало основание для получения выплат. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Социального фонда России. Это позволяло перевести средства из бюджета на счета предпринимателей и обналичить их.

Участники криминальной структуры оказывали услуги клиентам из любых регионов России, получая около 80 процентов от суммы выплаты. По предварительным данным, таким образом было похищено свыше 50 млн рублей, а доход аферистов составил порядка 35 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.