Владимир Ефимов: Участок набережной Западный Порт готов уже более чем на 85 процентов

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реконструируемой набережной «Западный порт». Она включена в глобальный проект по обновлению набережной Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко».

«Продолжается реконструкция набережной «Западный порт» протяженностью свыше 800 метров. Вдоль береговой линии установлены пешеходные ограждения, специалисты приступили к работам по укладке гранитной плитки и монтажу светодиодных фонарей», - отметил заммэра.

Он добавил, что в будущем здесь появятся пешеходные и велодорожки, спортивная площадка.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, сейчас готовность набережной превышает 85 процентов. Работы планируют завершить уже в этом году.

Благодаря проекту в столице откроют еще одно современное, комфортное и функциональное общественное пространство. Сюда смогут приходить все жители города и туристы. Дополнительную точку притяжения создадут в результате реорганизации бывшей промзоны. В Градостроительном комплексе Москвы пояснили, что также вырастет инвестиционная привлекательность соседних районов и улучшится качество жизни москвичей.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что набережную «Западный порт» продолжит новая набережная от Белорусского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко». Ее длина около 1,2 километра.

«Здесь ведутся работы по укреплению береговой линии, создаются искусственные насыпи для расширения территории», - сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что после открытия двух набережных горожане и туристы смогут пользоваться новым пешеходным маршрутом. Он пройдет от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста.

О том, что в столице будет создан пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П.Н. Фоменко», ранее рассказал мэр Москвы.