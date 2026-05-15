Максим Ликсутов: К 91-летию метро разместили порядка 900 навигационных тематических указателей и стикеров

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о праздничном навигационном оформлении 9 станций, а также поездов на 15 линиях метро. К 91-летию метро там разместили стикеры с необычной трактовкой знакомой фразы «не прислоняться». Обновлённую навигацию можно будет увидеть на станциях до 29 мая включительно.

На тематических стикерах в поездах к просьбе не прислоняться к дверям добавлены праздничные фразы. Например, напоминание чаще улыбаться и и не забыть поздравить метрополитен с днём рождения.

На 15 цифровых указателях станций «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии появились поздравления с 91-летием метро. На них разместили главный символ московского метро — букву «М».

На указателях около входных дверей станций можно увидеть добрые пожелания и игру слов с названиями станций. Например, «Всё будет Хорошево» — на станции МЦК Хорошево или «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево» — на станции «Солнцево».

Такие надписи появились на дверях станций:

- «Сокольники» и «Спортивная» Сокольнической линии;

- «Строгино» и «Крылатское» Арбатско-Покровской линии;

- «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий;

- «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии;

- «Солнцево» Солнцевской линии;

- «Добрынинская» Серпуховско-Тимирязевской линии;

- Хорошево Московского центрального кольца.