Психолог Дронова рекомендует москвичам чаще ходить в музеи и на выставки

Посещение выставок и музеев, в том числе в рамках акции «Ночь в музее», полезно для психики. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Екатерина Дронова. По словам специалиста, такие культурные вылазки помогают бороться со стрессом и предотвращают эмоциональное выгорание.

Психолог отметила, что групповое посещение музеев снижает социальную изоляцию и расширяет коммуникативные возможности человека. Кроме того, это стимулирует когнитивные способности: появляется шанс вырваться из привычного круга задач, узнать что-то новое и расширить представления об окружающем мире, искусстве и людях.

Екатерина Дронова подчеркнула, что созерцание архитектуры и произведений искусства активирует зоны мозга, отвечающие за положительные эмоции. Это способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса — и, наоборот, повышает уровень серотонина и дофамина, которые являются естественными антидепрессантами. Таким образом, поход в музей становится отличным способом снизить симптомы депрессии и тревоги, а также хорошо провести время с близкими.

Акция «Ночь в музее» ежегодно проводится с 2007 года и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году она объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всей Москве.