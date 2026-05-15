Собянин: Началась проходка тоннеля между станциями «Кедровая» и «Ватутинки»

Строители московского метро начали проходку правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии. Фото: соцсети Сергея Собянина.

В московском метро стартовала проходка правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ватутинки» и «Кедровая» Троицкой линии. В своем канале в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как продвигается строительство изумрудной ветки.

«Сегодня на южном участке этой ветки работают три щита одновременно. Постепенно разворачивается строительство шести будущих станций: “Сосенки”, “Ракитки”, “Десна”, “Кедровая”, “Ватутинки”, “Троицк”. Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки - в 2029 году. Уже сейчас на действующих станциях ежедневно пассажиры совершают 100 тысяч поездок», - написал глава города.

Тоннель диаметром шесть метров между «Кедровой» и «Ватутинками» прокладывает тоннелепроходческий механизированный комплекс «Натали». Работы ведутся рядом с крупной автотрассой - Калужским шоссе. Максимально тоннель углубится под землю на 32 метра. По проекту все работы будут закончены в 2027 году.

Ранее, в октябре 2025 года было запущено строительство левого перегонного тоннеля Троицкой линии от «Новомосковской» до «Сосенок». А в апреле этого года между ними начали прокладывать правый перегонный тоннель. Завершение проходки обоих тоннелей намечено на этот год.

Сейчас над строительством южного участка Троицкой ветки столичной подземки одновременно трудятся сразу три тоннелепроходческих щита. Поэтапно начнется возведение всех шести проектируемых станций. По плану они должны быть полностью готовы в 2029 году.

Длина южного участка Троицкой ветки составит 16,9 километра, он протянется вдоль Калужского шоссе, от Коммунарки до Троицка. Сергей Собянин отметил, что с его открытием у более чем 300 тысяч жителей ТиНАО и людей, приезжающих сюда на работу, появится метро в шаговой доступности.

На южном участке линии будут расположены шесть новых станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Последнюю станцию ветки возведут между улицами Пушковых и Профессора Летохова, частично заняв территорию Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

После открытия станций Станции «Кедровая» и «Ватутинки» более 80 тысяч жителей и работников ТиНАО смогут быстро и комфортно добираться до других районов города. Время пути до центра Москвы для них уменьшится в 1,5 раза, а до Большой кольцевой линии пассажиры смогут доезжать в два раза быстрее – за 40 минут. Рядом с будущими станциями можно будет пересесть на 25 маршрутов наземного общественного транспорта.

Всего в составе Троицкой ветки запланировано построить 17 станций. Одиннадцать из них уже работают: от «ЗИЛа» в Даниловском районе Москвы до «Новомосковской» в Коммунарке. Ежедневно ими пользуются около 100 тысяч человек. Для пассажиров изумрудной ветки запустили новые современные поезда отечественного производства – составы серии «Москва-2024».