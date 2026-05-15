Владислав Овчинский: Москва и «ДОМ.РФ» договорились о совместной цифровизации строек

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Департамент градостроительной политики Москвы и «ДОМ.РФ» заключили соглашение о партнёрстве в области цифровизации строительной отрасли. Основное внимание уделят внедрению искусственного интеллекта и развитию технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Документ знаменует новый этап работы с данными и цифровыми сервисами для всей отрасли. Московский департамент выступает одним из ключевых центров развития цифровых инструментов в строительстве столицы. За последние годы город накопил значительный опыт применения ИИ и ТИМ на всех этапах — от проектирования до строительного контроля. Теперь эти наработки будут развиваться совместно с «ДОМ.РФ», а лучшие практики получат возможность для масштабирования.

«Сегодня строительная отрасль переходит от точечной цифровизации к созданию единой технологической среды, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. - Для нас это возможность не только развивать собственные цифровые инструменты, но и формировать единые подходы для всей отрасли».

Партнёрство позволит быстрее внедрять решения, которые сокращают сроки подготовки документации, снижают число ошибок и повышают прозрачность процессов, а также ускорит применение ИИ и сделает его доступнее для участников рынка.

Для отрасли это означает движение к более точному и предсказуемому строительному циклу.

Так город использует все новейшие инструменты для ускорения программы реновации. В прошлом году на улице Гарибальди буквально за шесть месяцев была возведена новостройка, построенная из крупных готовых модулей. Используемая технология позволяет значительно ускорить строительство и повысить качество жилья — срок службы дома достигает 100 лет.