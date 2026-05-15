Максим Ликсутов: москвичи назвали любимую станцию метро

В столичном метро провели опрос среди 2 тысяч москвичей и гостей столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, 73% пассажиров ценят метро за скорость и возможность быстро добраться в любую точку города. А 50% опрошенных считают важным в работе метро его точность и пунктуальность.

Пассажирам в московском метро нравится:

- оформление — мозаики, витражи, люстры, свет и красивые вестибюли;

- сами станции, среди которых любимой большинство участников опроса назвали «Маяковскую». Другие станции-фавориты также расположены в пределах Кольцевой линии;

- составы, из которых любимыми являются поезда серии «Москва» («Москва, «Москва-2020», «Москва-2024» и «Москва-2026»). Их выбрали 64% респондентов.

«Московский метрополитен, которому исполняется 91 год — главная транспортная артерия города и одна из визитных карточек столицы. В рабочий день пассажиры совершают более 8 миллионов поездок. Сегодня столичное метро занимает лидирующие позиции в мире по точности соблюдения расписания — 99,9%, интенсивности движения поездов, разнообразию способов оплаты и уровню клиентских сервисов, а также по темпам обновления поездов», - отметил заммэра.

Он назвал особенно важным то, что сами пассажиры ценят метро за скорость, комфорт, технологичность, историю и красоту.

«Продолжаем развивать столичный метрополитен по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул Ликсутов.