Мишонова рассказала о состоянии девочки, раненной в Подмосковье

Раненная в Подмосковье семилетняя девочка сейчас восстанавливается дома. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По словам омбудсмена, с пострадавшим ребенком будет работать психолог.

«Поговорила с папой девочки. Ей оказали первую помощь в нашей клинике Рошаля. Сейчас она дома. Восстанавливается. Договорились, что с ребенком будет работать психолог», - написала Мишонова в своем канале в мессенджере MAX.

Напомним, преступление произошло 14 мая в Наро-Фоминском городском округе. Мужчина с ножом напал на семилетнюю девочку, которая гуляла вместе с сестрой. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд отправил фигуранта под стражу. Ксения Мишонова выразила уверенность, что нападавший понесет заслуженное наказание.