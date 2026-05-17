Анатолий Гарбузов: Новые лифты КМЗ установят в Чувашской Республике в рамках программы капремонта

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о подписанном Карачаровским механическим заводом (КМЗ) соглашении на поставку лифтового оборудования для замены по программе капитального ремонта в Чувашской Республике. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, городской производитель лифтового оборудования продолжает системную работу по обновлению лифтового парка в регионах России.

«В рамках сотрудничества Карачаровского механического завода с Фондом капитального ремонта Чувашской Республики предусмотрено изготовление, поставка и монтаж 64 единиц современного подъемного оборудования для многоквартирных домов региона», — отметил столичный министр.

Известно, что лифты заменят в жилых домах городов Чебоксары и Новочебоксарск. Новое оборудование отгрузят для Чувашской Республики до конца мая. Затем специалисты начнет уже сам монтаж.

Как рассказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, продукцией КМЗ оснащается жилой фонд по программам капитального ремонта, а также ключевые инфраструктурные объекты страны.

«В прошлом году мы изготовили 22 лифта для Чувашской Республики, в этом — увеличиваем объем поставки для региона», — сообщил представитель компании.

В Фонде капитального ремонта Чувашской Республики напомнили о продолжающемся в регионе планомерном обновлении лифтового хозяйства. На этот год в планах - замена 78 лифтов в 21 многоквартирном доме. В 2025 году в Чувашии установили 19 лифтов КМЗ в шести домах. Сейчас идет монтаж еще трех подъемников.

Карачаровский механический завод является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На его базе формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации производственная мощность предприятия увеличится, а также расширится линейка выпускаемой продукции, включая эскалаторы и траволаторы.