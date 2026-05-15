НовостиПроисшествия15 мая 2026 16:41

На горе Качканар спасли молодую туристку из Подмосковья

В Свердловской области спасли туристку из Подмосковья, которая отправилась на Качканар без регистрации
Мила ГЕНЬ
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

В горах Свердловской области спасли 20-летнюю путешественницу из Подмосковья, которая отправилась на восхождение одна. Девушка заблудилась на горе Качканар и не зарегистрировала свой маршрут. Об этом писал ранее KP.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части поступил сигнал о пропавшей туристке. Поисками занимались сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Они прочесывали горную местность на автомобилях, квадроциклах и пешком.

Ситуацию сильно осложняла плохая погода. В горах лежал снежный покров, шли дождь и стоял густой туман. Прибыв на первые координаты, переданные девушкой по телефону, спасатели никого не нашли. Поисковая группа пыталась докричаться до пропавшей, но это не дало результатов.

К счастью, туристка смогла повторно дозвониться в единую диспетчерскую службу и передала новые координаты своего местонахождения. Поисковики немедленно бросились в указанную точку. Поздним вечером группа обнаружила заблудившуюся жительницу Подмосковья. Поиски завершились благополучно.