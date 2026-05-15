Собянин сообщил об отражении атаки уже девяти направлявшихся к Москве БПЛА

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки уже девяти беспилотников Вооруженных сил Украины, которые направлялись к столице. Об этом он сообщил в личном канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», - написал Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков украинских дронов в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалась.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин заявил об успешной работе средств противовоздушной обороны, которые сбили еще несколько беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. До этого стало известно, что военнослужащим удалось уничтожить семь дронов.