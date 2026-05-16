В Московском регионе ожидается резкий скачок атмосферного давления до 751 мм

Жителей столичного региона предупредили о грядущих изменениях атмосферного давления. В ближайшие дни оно начнет расти и превысит климатическую норму. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сейчас в Москве и области давление пониженное из-за влияния циклона. Однако уже в ночь на воскресенье оно приблизится к норме, которая составляет 747–749 мм ртутного столба. По словам синоптика, повышение будет постепенным, с небольшой амплитудой.

Затем повышенное атмосферное давление сохранится в регионе до середины следующей недели. Максимальные значения, по прогнозам, достигнут 751 мм.