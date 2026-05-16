Владимир Ефимов: Московское метро строят при помощи 12 тоннелепроходческих щитов

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о задействованных при строительстве двух новых и продлении двух действующих линий метро в столице тоннелепроходческих механизированных комплексах (ТПМК).

«Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро», - отметил заммэра.

Он уточнил, что четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты «Мария» и «Лилия» задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии.

Проходка на Арбатско-Покровской линии от действующей станции «Щелковская» к строящейся «Гольяново» идет при помощи двух шестиметровых щитов.

Строительство второго этапа Троицкого радиуса обеспечивают три ТПМК. Один из них сегодня начал проходку между станциями «Ватутинки» и «Кедровая». Два других ведут проходку на перегоне от действующей станции «Новомосковская» до перспективной «Сосенки».

Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, активно строится сегодня 21 новая станция на трех действующих и двух перспективных линиях метро.

«Так, на будущем Рублево-Архангельском радиусе в дополнение к двум ранее работавшим в составе Большой кольцевой линии станциям строятся восемь новых», - рассказал глава холдинга.

Он добавил, что на Бирюлевской линии приступили к работе над 5 из 10 будущих станций этого маршрута. В их числе «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская» и «Каспийская».

В Градостроительном комплексе Москвы пояснили, что еще шесть станций возводят в рамках второго этапа Троицкого радиуса. Кроме того, на действующей Арбатско-Покровской линии строят новую станцию «Гольяново». На Кольцевой линии создают первую за более чем 70 лет с момента запуска движения по этой линии станцию - «Достоевскую».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил быстрее строить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро.