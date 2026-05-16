Движение перекрыли на Садовом кольце из-за Московского мотофестиваля

В центре столицы перекрыто движение транспорта в связи с проведением Московского мотофестиваля. Ограничения действуют на внешней стороне Садового кольца и ряде других магистралей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 12:50 16 мая временно остановлено движение автомобилей по всей внешней стороне Садового кольца, на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, Бородинском мосту и на съездах с него в сторону набережной Тараса Шевченко. В дептрансе уточнили, что движение возобновят по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, до 23:59 17 мая закрыта Университетская площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. До 19:00 также перекрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в обоих направлениях) и сама улица Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20. На некоторых участках до 17 мая включительно запрещена парковка.