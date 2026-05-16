Владимир Ефимов сообщил о полностью расселенных 18 домах по реновации в Западном Дегунине

Подробностями о расселении старых домов по реновации в районе Западное Дегунино на севере столицы поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда», - отметил заммэра.

Он добавил, что более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, всего здесь планируется переселить около 9,6 тысячи человек из 45 старых домов.

Новые жилые комплексы отвечают действующим сегодня стандартам качества и безопасности. Около построенных домов проводят благоустройство. До ближайших социальных учреждений жители могут добраться пешком.

В Департаменте градостроительной политики Москвы напомнили о демонтаже расселенных старых зданий при помощи технологии «умный снос». Ее суть в том, что строение разбирают на части безопасно и экологично. Получившийся при этом строительный мусор сортируют и увозят на переработку.

Сейчас в Западном Дегунине из 18 полностью освобожденных домов 11 уже разобрали по такой технологии. Еще в пяти домах пока идет переезд.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, квартиры по реновации в районе Западное Дегунино уже получены более чем 5 тысячами жителей из 23 старых домов, в которых проводится переселение.

«Заключать договоры горожанам помогают специалисты Департамента городского имущества в центрах информирования», - подчеркнула столичный министр.

Она добавила, что после подписания договора новоселы сразу могут заезжать в новые квартиры.

В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что всю информацию о реновации можно получить на mos.ru.

