Максим Ликсутов сообщил о запуске второй очереди технопарка «Алабушево» в Зеленограде

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о запуске второй очереди технопарка «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис Москва» в Зеленограде. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что он построен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
«По поручению мэра Москвы в столице последовательно развивается инфраструктура для размещения высокотехнологичных производств, в том числе на площадке “Алабушево” в Зеленограде. Первая очередь технопарка открылась в 2024 году», - отметил заммэра.
Он напомнил, что здесь уже работают предприятия, выпускающие медицинские изделия, металлургическую продукцию и комплектующие для нефтегазовой отрасли.
Как сообщил Ликсутов, реализация второй очереди позволила увеличить общую площадь комплекса более чем до 100 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в столице создадут свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Во вторую очередь технопарка входят два научно-производственных корпуса площадью более 50 тысяч квадратных метров, а также офисный центр в семь этажей.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов пояснил, что запуск второй очереди технопарка “Алабушево” в ОЭЗ “Технополис Москва” расширяет возможности для размещения высокотехнологичных компаний и развития инновационного производства в столице.
«Сейчас здесь ведется активная работа по заключению арендных соглашений с будущими резидентами. В научно-производственных корпусах планируется разместить предприятия, ориентированные на современные технологические решения», - сообщил столичный министр.
Он добавил, что при формировании нового офисного центра технопарка учитывались потребности производителей инновационных решений различного профиля.
Универсальная конструкция технопарка позволяет провести при необходимости перепланировку помещений под запрос арендаторов, а также установить дополнительные инженерные системы.
Для резидентов комплекса создан паркинг грузового и легкового транспорта на 300 мест. Есть удобный заезд и выезд большегрузных автомобилей.
Как рассказал член Правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов, при подготовке проекта и строительстве уделили особое внимание гибкости планировочных решений и инженерной оснащенности. Он напомнил, что у резидентов есть доступ к широкому спектру мер господдержки, в том числе льготам по налогам и таможенным режимам.