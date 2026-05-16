НовостиОбщество16 мая 2026 11:13

На станции Софрино пассажирка родила прямо в вагоне электрички

Электричка Сергиев Посад — Москва задержалась на полчаса из-за появления на свет нового пассажира
Авторы (2):
Алиса ТИТКО
Мила ГЕНЬ
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 15 мая на подмосковной станции Софрино электропоезд совершил внеплановую остановку из-за начавшихся родов у одной из пассажирок. В вагон срочно вызвали медиков скорой помощи. Об этом рассказали представители Московской железной дороги.

По словам свидетелей, люди самостоятельно покидали салон, чтобы не мешать работе врачей. Поезд оставался на станции до тех пор, пока ребенок не появился на свет. Роды прошли успешно.

В МЖД уточнили, что в 17:20 для оказания помощи беременной женщине, ехавшей в электропоезде №6247 по маршруту Сергиев Посад — Москва, была вызвана бригада медиков. В связи с произошедшим состав задержали по отправлению на 30 минут. В 17:50 поезд продолжил движение с остановками на станциях Пушкино и Мытищи. На движение других поездов ситуация не повлияла.