Мэр Москвы Собянин сообщил о 29-м сбитом на подлете к столице БПЛА

Мэр Москвы Собянин сообщил о 27-м сбитом на подлете к столице БПЛА Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации уже 29 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к столице. На местах, где упали обломки, работают сотрудники экстренных служб, утверждается в пресс-службе городской администрации.

Сам Собянин через свой канал в мессенджере «Макс» также уведомил, что силы ПВО успешно сбили 29 беспилотников на подлёте к Москве. Ни о каких последствиях на земле или пострадавших не сообщалось.

Напомним, что украинские боевики атаковали Москву дронами 8 мая. Силы ПВО ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь 8 мая. Сначала были уничтожены три дрона, затем еще пять и еще пять.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 мая силы ПВО России сбили 16 беспилотников, летевших на Москву.