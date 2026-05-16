Максим Ликсутов: «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» покажет сюжет к 91-летию Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о показе на «Матрешке Москвы» в парке «Зарядье» сюжета к 91-летию Московского метрополитена. Его можно будет увидеть до 28 мая включительно.

Инновационная достопримечательность в центре столицы стала частью праздничных мероприятий, посвящённых дню рождения метро. В сюжете представлена история метро с воссозданными деталями архитектуры и атмосферой разных эпох.

На статичных экранах можно увидеть схему метро с географией местности середины XX века. А еще зрители смогут рассмотреть 3D-копии поездов - ретропоезд и инновационный состав «Москва-2026». Они наглядно демонстрируют эволюцию подвижного состава. Кроме того, в сюжете покажут масштабный логотип метро — узнаваемую букву «М».

Кинетическая конструкция из 1,5 тысячи медиаэкранов-сот принимает форму знаковых архитектурных элементов метрополитена. Например, повторяет облик легендарного вестибюля станции «Красные Ворота» и воссоздает светильники в виде турбин самолетов на станции «Пыхтино».

Показы идут со вторника по пятницу, а также по воскресеньям в 19:15, 20:15 и 21:15. По субботам - дополнительный сеансы в 22:15.

Вход свободный.

Адрес: ул. Варварка, д. 6. Ближайшая станция метро — «Китай-город».