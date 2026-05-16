НовостиПроисшествия16 мая 2026 13:58

В Люберцах мужчина из пневматики ранил 14-летнего подростка в спину

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после того, как местный житель выстрелил незнакомому подростку в спину из пневматического оружия
Мила ГЕНЬ
В подмосковных Люберцах следователи возбудили уголовное дело после нападения на группу подростков. Злоумышленник выстрелил в детей из пневматического ружья из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 мая. Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, в результате чего один 14-летний подросток получил ранение в области спины. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление личности стрелявшего. Также выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.