Собянин сообщил об уничтожении уже 42 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной работе средств противовоздушной обороны. По его информации, военные сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

С учетом последних перехватов общее число ликвидированных дронов, летевших на столицу, достигло уже 42 штук. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией возможных последствий.