Участники СВО обсудили в Музее героизма важность сохранения исторической памяти

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

В столичном Музее героизма на ВДНХ 16 мая прошел круглый стол, приуроченный к акции «Ночь в музее». Организатором выступила фракция партии «Единая Россия», а участниками мероприятия стали депутаты Мосгордумы, представители культурных организаций и участники и ветераны СВО.

В ходе встречи эксперты обсудили сохранение культурного наследия, роль музеев в формировании исторической правды, внедрение интерактивных форматов и привлечение молодёжи к просветительским проектам.

Слева направо: руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев; Участник СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов; Участник СВО, сержант ВС РФ Александр Шелковой. Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Так, участник СВО, капитан ВС РФ и исполнительный секретарь окружного отделения «Единой России» в САО Москвы Эльдар Шарипов отметил, что акция «Ночь в музее» вносит важный вклад в развитие культурной среды столицы, а также способствует росту интереса москвичей к различным музейным площадкам.

В свою очередь, Ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО и член партии «Единая Россия» Владислав Гусев заявил, что столичные музеи играют ключевую роль в воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти. По его мнению, формат «Ночи в музее» меняет отношение к музеям и становится важным инструментом патриотического воспитания.

Участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО и партии «Единая Россия» Александр Шелковой добавил, что музеи не только воспитывают молодёжь, но и помогают школьникам со студентами определиться с будущей профессией. По мнению Шелкового, даже один впечатливший экспонат способен натолкнуть ребёнка на неожиданный профессиональный выбор.

Ранее в Москве прошла акция «Ночь в музее», организованная столичным Депкультом. В музейных залах в этом году появились подсказки нейросети, которая рассказывала интересные факты об экспонатах, а для гостей было выпущено несколько тысяч ИИ-кулонов.