Собянин сообщил о сбитии уже 47 беспилотников, направлявшихся к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили уже 47 беспилотников, которые летели в сторону российской столицы в субботу, 16 мая. Об этом он написал в личном канале в мессенджере MAX.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. <...> Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву», - говорится в сообщениях, опубликованных Собяниным.

Как заявил градоначальник, на месте падения обломков украинских дронов работают сотрудники экстренных служб. Сообщений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не было.

Несколько часов назад Собянин уже сообщал об успешной работе средств противовоздушной обороны в регионе. На тот момент число ликвидированных дронов, летевших в сторону Москвы, достигло 32 штук.