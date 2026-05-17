Владислав Овчинский: Новостройка по программе реновации в Кунцеве готова на 70%

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

В районе Кунцево на западе Москвы вовсю кипит работа. Возведение новостройки для переселенцев по программе реновации почти идет полным ходом. Здание внушительное: почти 32 тысячи квадратных метров общей площади. Эту цифру назвал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка вырастает на месте двух старых пятиэтажек, которые уже снесли. Адрес: улица Молодогвардейская, владение 53. Дом спроектировали двухсекционным — на300 квартир. Жилая площадь — больше 17 тысяч «квадратов».

«Дом имеет высокую степень строительной готовности: полностью завершены монолитные работы, кровля готова более чем на 80 процентов, фасады выполнены на 97 процентов, черновая отделка – на 80 процентов. Уже приступили к внутренней чистовой отделке: в соответствии со стандартом программы реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде, с улучшенными планировками и современным ремонтом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Первый этаж полностью отдали под общественные нужды. Там будут лифтовые холлы, комната для консьержа, колясочная и коммерческие помещения. Территорию вокруг озеленят, сделают освещение, проложат удобные тротуары. Для детей — площадка, для взрослых — зона отдыха и спортплощадка.

Проектировщики подумали и о маломобильных жильцах. Пять квартир сделали специально адаптированными. Коридоры и дверные проемы там шире, есть кладовки для кресел-колясок, домофоны и глазки расположены ниже обычного, а в санузлах установили поручни.

До станции метро «Молодежная» пешком 12 минут. Детский сад — в пяти минутах, школа — в семи. Рядом культурно-образовательный центр, большой ТЦ, поликлиники для взрослых и детей. И, конечно, неподалеку Москворецкий парк.