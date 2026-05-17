Максим Ликсутов рассказал о выпущенном в ОЭЗ «Технополис Москва» высокоскоростном 3D-сканере человека

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о созданном компанией из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» высокоскоростном 3D-сканере человека. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, это оборудование работает на базе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью сканера можно получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд вместо прежних 30.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает высокотехнологичные компании. Эти меры дают конкретный результат: предприятия создают передовые разработки и активно внедряют инновации в производство. Например, одна из компаний столичной ОЭЗ представила обновленную модель 3D-сканера человека», - отметил заммэра.

Он уточнил, что устройство работает в три раза быстрее прежних версий. На сегодняшний день аналогов такому оборудованию в России нет, подчеркнул Ликсутов.

Новинку разработала и производит компания «Тексел». Ее специализация - профессиональные системы трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Новинка оснащена статичными сенсорами, встроенными в стационарную колонну. Программное обеспечение устройства включено в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сканер может снимать более 100 мерок тела по стандартам, применяемым при индивидуальном пошиве одежды. При этом можно сшить спецодежду или костюм по фигуре, а также заранее увидеть эту вещь на человеке. Кроме легкой промышленности и сетевого ритейла, 3D-сканеры используют в профессиональном спорте и медицине.

Свою продукцию предприятие отправляет на экспорт в более чем 20 стран. В 2024 году его виртуальную примерочную получил один из крупнейших бразильских ритейлеров.

Плюс ко всему компания занимается подготовкой кадров для промышленности столицы. С 2022 года предприятие является участником проекта «Техностажировка». В 2025-м практику на высокотехнологичных производствах ОЭЗ прошли свыше 1,7 тысячи студентов. Из них более 700 стажировались в компании «Тексел».