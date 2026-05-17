Владислав Овчинский: На юге Москвы новостройка по программе реновации уже поднялась до четвертого этажа

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Юг столицы продолжает преображаться. В районе Бирюлево Восточное полным ходом идет строительство дома для переселенцев по программе реновации. Как рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, здание на 185 квартир появится на улице Загорьевская.

Общая площадь новостройки впечатляет — почти 17 тысяч квадратных метров. Сейчас строители уже добрались до четвертого этажа: вовсю идут монолитные работы. Причем дом ставят прямо на месте старых снесенных хрущевок, так что территория не простаивает.

«Дом расположен в одном из самых зеленых районов столицы: поблизости находятся Бирюлевский дендропарк и Герценский парк – с прудом и живописными аллеями. Кроме того, в шаговой доступности есть школы и детские сады, поликлиники, магазины, кафе, остановки общественного транспорта и другие необходимые объекты инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Квартиры в новостройке сдадут «под ключ»: с разведенной сантехникой и улучшенной отделкой. Отдельно спроектировали три жилых помещения для маломобильных жильцов. Чтобы ни у кого не было проблем с передвижением, входную группу сделают без порогов и ступеней — пол на первом этаже будет вровень с землей. Кстати, тут же, на первом этаже, оборудуют кладовки для велосипедов и колясок, помещение для консьержа и даже небольшие коммерческие площади (отличная новость для тех, кто мечтал открыть свою пекарню или магазинчик у дома).

А что снаружи? Во дворе обещают сделать не просто парковку и проезды, а настоящую зону отдыха. Поставят одну спортивную площадку и две детских. Все это разобьют так, чтобы машины гуляющим не мешали. Добавят освещение, камеры видеонаблюдения и посадят зелень.