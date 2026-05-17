Владислав Овчинский: На проспекте Буденного начали строить дом для проекта «Московские кварталы»

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В столичном районе Соколиная Гора (это ВАО) дали старт строительству еще одного жилого дома в рамках городского проекта «Московские кварталы». Новостройка вырастет прямо на проспекте Буденного, владение 49.

О том, что работы уже начались, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. По его словам, здание будет односекционным, а его жилая площадь превысит 13,2 тысячи «квадратов».

«В рамках проекта «Московские кварталы» начинаем возведение новостройки в районе Соколиная Гора, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. - В районе развитая инфраструктура: прямо у дома находятся остановки общественного транспорта, поблизости расположены станции метро и МЦК, школы и детские сады, городские медучреждения, спортивные объекты. Кроме того, поблизости расположен один из крупнейших лесных массивов Москвы – Измайловский лесопарк с водоемами и благоустроенными зонами отдыха».

Дом спроектирован в индивидуальном порядке. Оформление выбрали в стиле неоклассицизма: графитовый фасад украсят эркеры и карнизы, которые сделают внешний вид здания более выразительным. Прямо сейчас строители уже заняты подготовкой котлована.

Стандарты качества у городского застройщика высокие. В новостройке установят современное оборудование: в подъезд поставят четыре лифта, а вестибюль сделают максимально просторным и светлым. Первый этаж полностью отведут под сервисы — здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки и пункты выдачи заказов.

Во дворе проведут благоустройство: сделают уютную общественную зону, детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, зону для отдыха. Чтобы внутри было тихо, внутренний двор отгородят от улицы шумозащитным экраном.