Владимир Ефимов: Школа в Очаково-Матвеевском построена более чем наполовину

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении школы в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Ее строительный адрес: проезд Стройкомбината, земельный участок 1, жилой комплекс «Новое Очаково». Известно, что здание готово уже на 60 процентов.

«Строительство школы на западе столицы активно продвигается. На площадке завершаются кровельные работы, идет отделка фасада, прокладка внутренних инженерных сетей и коммуникаций», - отметил заммэра.

Он уточнил, что здание переменной этажности (от 1 до 4 этажей) общей площадью около 22,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 мест.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, внутри: ИТ-полигон, академический и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, универсальные учебные кабинеты, медиатека с зонами для групповых занятий. После завершения строительства инвестор передаст объект городу, подчеркнул заммэра.

Для облицовки фасада используют фибробетонные и металлические кассеты, бетонную плитку под клинкерный кирпич.

Здание украсят в серо-терракотовых оттенках.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в спортивном блоке будущей школы разместят универсальные спортивные залы.

«В здании будут созданы все условия для маломобильных учеников. Во все рекреации, коридоры и на лестничные клетки будет проникать естественный свет», - рассказали в ведомстве, уточнив, что для этого смонтируют витражи и светопрозрачные перегородки в учебных кабинетах.

Главная архитектурная особенность школы - два многофункциональных многосветных пространства. Благодаря этому там можно будет проводить лекции, кинопоказы и общешкольные мероприятия.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на каждом этапе. На площадке уже состоялась пятая выездная проверка. Около здания проведут комплексное благоустройство. Это пространство разделят на функциональные зоны. Например, в спортивном ядре разместят круговую беговую дорожку, прямую дорожку, прыжковую яму, тренажерную площадку и многое другое.

Во дворе школы возведут площадку с трибуной. Здесь будут проводить общественные мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства образовательного комплекса в Хорошевском районе.