Мария Багреева: В столице стартовали выездные стажировки для участников федпроекта

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о запущенном правительством Москвы новом формате поддержки участников федерального проекта «Производительность труда» – выездных производственных стажировках. Первую стажировку провели на кондитерской фабрике «Победа», открыв серию регулярных мероприятий по тиражированию лучших практик повышения эффективности производственных процессов.

«Развитие компетенций в области повышения эффективности – одно из приоритетных направлений поддержки московского бизнеса. Более 500 предприятий уже стали участниками федерального проекта, а средний рост производительности труда на завершивших его компаниях превышает 50 процентов», - отметила заммэра.

Она уточнила, что расширению этого успеха будут способствовать выездные стажировки. Благодаря им участникам доступна экспертиза признанных отраслевых лидеров. Кроме того, есть возможность для изучения передового опыта и масштабирования проверенных инструментов. Это новый формат поддержки, который впервые вводится в Москве, подчеркнула Багреева.

Во время первой стажировки руководители 15 московских предприятий из отраслей обрабатывающей промышленности, энергетики, логистики, торговли и гостиничного бизнеса изучили опыт ведущего российского производителя шоколада. В частности, увидели организацию производственного процесса на предприятии. Особо их интересовал современный технологический парк, а именно автоматизированные линии производства и упаковки. Они позволяют уменьшить ручной труд и обеспечить стабильно высокое качество продукции. Участники узнали больше о системе обучения сотрудников на предприятии.

В планах - проведение стажировок на регулярной основе. Каждую из них посвятят отдельному направлению повышения эффективности. По итогам стажировок выпустят онлайн-сборник лучших практик по повышению производительности труда.

Системная работа по повышению эффективности московских предприятий за счет городского бюджета началась в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» (сегодня это федеральный проект в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий.

