Собянин: 200 медицинских ИИ-сервисов прошли тестирование в Москве за шесть лет

Сервисы на основе ИИ сегодня используют многие врачи, например, рентгенологи. Фото: sobyanin.ru.

В столице за последние шесть лет прошли тестирование более 200 медицинских сервисов, работающих на основе искусственного интеллекта. Из них 67 уже внедрили в работу медицинских учреждений города.

Опыт московских медиков в работе с ИИ масштабируется на всю страну: к платформе «МосМедИИ» подключились уже 75 регионов России. О том, как столица развивает новые технологии в здравоохранении и делится ими с другими городами, Сергей Собянин рассказал в своем блоге на сайте мэра Москвы.

«Москва — крупнейший российский центр разработок и экспертизы медицинских технологий искусственного интеллекта. Мы создаем медицину будущего — ту самую, которую раньше считали фантастикой. Ежегодно запускаем новые цифровые решения, дорабатываем десятки сервисов и последовательно внедряем их в реальную практику», - написал Сергей Собянин.

Он напомнил, что разработка медицинских сервисов на основе ИИ началась во время пандемии коронавируса. Тогда врачи впервые стали применять искусственный интеллект для диагностики COVID-19. Опыт оказался настолько удачным, что столичные медики решили использовать его и для других исследований.

«За 6 лет тестирование прошли 200 ИИ-сервисов — 67 из них вошли в повсеместную практику работы наших медицинских учреждений. Например, в прошлом году заработали новые сервисы для диагностики множественных переломов голеностопного, лучезапястного и плечевых суставов. Начали использовать ИИ и для выявления артроза», - рассказал глава города.

Сегодня искусственный интеллект все активнее используется в повседневной работе врачей, особенно в диагностике. Если в 2024 году сервисы на основе ИИ применялись для анализа 4 миллионов снимков (из них по ОМС - 1,3 миллиона), сделанных в столичных поликлиниках и больницах, то в 2026 году только с января по март медики проанализировали с помощью ИИ уже 2 миллиона снимков (в том числе по ОМС - 883 тысячи).

Успешные практики столичных медиков по поручению главы государства масштабируются на всю страну. Москва делится своим опытом с врачами из регионов и помогает им освоить ИИ-сервисы.

«По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы создали специализированную цифровую платформу «МосМедИИ» для анализа медицинских изображений. С 2024 года к ней подключились уже 75 регионов — более 2000 региональных медицинских организаций. А в конце 2025 года – и два федеральных центра — НМИЦ им. В. А. Алмазова и Кубанский ГМУ», - рассказал Сергей Собянин.

Сейчас благодаря «МосМедИИ» региональные медики могут пользоваться 18 ИИ-сервисам. Девять из них проводят диагностику снимков, сделанных во время маммографии, флюорографии и рентгена грудной клетки, а также работают с компьютерной томографией мозга. Еще пять сервисов искусственного интеллекта анализируют КТ органов грудной клетки. С апреля 2026 года врачам стал доступен сервис, определяющий сколиоз по рентгену позвоночника.

Если в 2024 году при помощи сервисов на основе искусственного интеллекта были проанализированы 900 тысяч снимков, сделанных региональными врачами, то за первые три месяца 2026-го – уже около 3,2 миллиона снимков, то есть в 3 раза больше, чем в самой Москве.